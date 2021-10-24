Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в США из-за дыма в салоне

Фото из открытых источников

Все 102 пассажира и члены экипажа были безопасно эвакуированы

В международном аэропорту Роли-Дарем пассажирский авиалайнер компании Frontier Airlines, следовавший из Норфолка (штат Вирджиния) в Орландо (Флорида) совершил экстренную посадку из-за появления дыма в салоне. Об этом сообщил АР.

"Все 102 пассажира и члены экипажа были безопасно эвакуированы, в то же время одного пассажира доставили в медицинское учреждение WakeMed",- говорится в сообщении.

Также информация о состоянии госпитализированного пассажира не уточняется.

Однако известно, что он был эвакуирован медицинскими специалистами, которые отреагировали на инцидент немедленно и были рядом с самолетом сразу после его экстренной посадки.

При этом другие пассажиры и экипаж были переведены в безопасное место на аэродроме.

В общем, компания Frontier Airlines со штаб-квартирой в Денвере, штат Колорадо, эксплуатирует более 100 самолетов семейства A320 и обслуживает около 120 направлений в США, Карибском бассейне, Мексике и Центральной Америке.

Новости по теме: В США самолет упал на жилой район: Сейчас подтверждена гибель двух человек

Как сообщалось ранее, на аэродроме испанского острова Тенерифе пассажирский самолет авиакомпании Iberia Express, при подготовке к взлету, был вынужден прервать взлет из-за неожиданного приземления другого самолета.

Кроме этого, во время маневра в течение всего времени соблюдалась техника безопасности и выполнялись инструкции диспетчеров, которые с учетом посадки другого самолета приказали остановить взлет.