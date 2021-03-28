live
Новости » Мир Читати новину українською

Пашинян в апреле уйдет в отставку с поста премьера Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото из открытых источников

В июне в стране должны состояться внеочередные парламентские выборы.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в апреле уйдет в отставку. Об этом он заявил на митинге в селе Арагаци в Армавирской области, передает armeniasputnik.

При этом Пашинян подчеркнул, что до выборов будет исполнять обязанности главы правительства.

"В апреле я подам в отставку. Но не для того, чтобы уйти из власти, а для проведения досрочных парламентских выборов. Я продолжу исполнять обязанности премьера", - отметил он.

Новости по теме: Пашинян объявил об увольнении главы Генштаба Армении

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что внеочередные парламентские выборы в стране состоятся 20 июня.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Кузьмин об отмене указа о назначении Тупицкого: Законодательство не предусматривает такой формы увольнения Кузьмин: Силовики проводят обыск в общественной организации "Украинский выбор" Кузьмин о беспорядках под ОП: Если власть не может защитить себя от действий радикалов, как она будет защищать украинцев? Ренат Кузьмин о вакцинации: С украинской властью никто не хочет договариваться, к ней относятся несерьезно

программы канала ZIK

ПЕРВЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ - ОНЛАЙН
Вакцинация населения. Будет ли новый локдаун? | Брифинг заместителя министра Иващенко | 10.03.21
Пресс-конференция премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля | Год работы правительства
Политические провокации. Принудительная вакцинация. Санкции против СМИ | Голос народа | 25.02.21
Встреча Уруского с Кадыровым. Сомнительная вакцинация. Давление власти |
Анна Герман | Санкции против каналов. Дело Стерненка. Вакцинация | Голос народа | 25.02.21