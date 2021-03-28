Пашинян в апреле уйдет в отставку с поста премьера Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото из открытых источников

В июне в стране должны состояться внеочередные парламентские выборы.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в апреле уйдет в отставку. Об этом он заявил на митинге в селе Арагаци в Армавирской области, передает armeniasputnik.

При этом Пашинян подчеркнул, что до выборов будет исполнять обязанности главы правительства.

"В апреле я подам в отставку. Но не для того, чтобы уйти из власти, а для проведения досрочных парламентских выборов. Я продолжу исполнять обязанности премьера", - отметил он.

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Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что внеочередные парламентские выборы в стране состоятся 20 июня.