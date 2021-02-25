Пашинян приказал армянским военным "заниматься своим делом"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото из открытых источников

Премьер призвал военных охранять границы и территориальную целостность Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приказал всем солдатам, офицерам и генералам ВС "занимайтесь своим делом" на фоне попытки военного переворота в стране. Об этом он заявил во время митинга своих сторонников, передает издание "Новости Армении".

Премьер призвал военных охранять границы и территориальную целостность Армении.

"В качестве выбранного народом представителя Армении, премьер-министра Армении мой приказ всем солдатам, офицерам, генералам ВС: господа, занимайтесь своим делом, охраной границ и территориальной целостности Армении", - сказал Пашинян.

Напомним, сегодня, 25 февраля, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о попытке военного переворота в стране. Военные Республики требуют отставки Пашиняна после скандала с увольнением первого заместителя начальника Генштаба, который имел конфликт с премьером относительно эффективности применения "Искандеров" во время войны за Нагорный Карабах.

Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не планирует покидать страну после попытки военного переворота.