Парламент Венгрии разрешил выделить землю на строительство китайского университета

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В стране вспыхнул масштабный скандал вокруг этого вопроса

Венгерский парламент проголосовал за предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности, для строительства филиала Фуданьского университета в Будапеште. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Согласно сообщению, изначально на этих участках планировали построить недорогое жилье для студентов.

Однако теперь правительство Венгрии хочет там построить городок венгерского филиала китайского Университета Фудань из Шанхая. Теперь землю должны передать фонду Университета Фудань в Венгрии, который занимается строительством.

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Как отмечается, принятый закон предусматривает, что правительство должно подать в парламент окончательный план проекта вместе с его стоимостью до конца 2022 года. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал, что это произойдет после того, как план вынесут на референдум.

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Напомним, 5 июня в Будапеште тысячи людей устроили акцию протеста, чтобы таким образом выразить свое недовольство относительно планов создать китайский университетский городок в венгерской столице.