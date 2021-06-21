Парламент Швеции впервые вынес вотум недоверия премьер-министру

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За недоверие Левену проголосовал 181 депутат, против были 109. 51 депутат воздержался

Парламент Швеции проголосовал за вотум недоверия премьер-министру Стефану Левену, против премьера проголосовали четыре политические силы. Об этом сообщает телерадиокомпания SVT.

Таким образом, Стефан Левен стал первым действующим премьер-министром, которому вынесли вотум недоверия.

Позже он даст пресконференцию о своих будущих действиях.

Отметим, что с инициативой вотума недоверия отдельно выступили "Левая партия" и крайне правые "Шведские демократы". Основным поводом стали намерения правительства разрешить арендодателям свободно устанавливать арендную плату за квартиры в новостройках.

Недоверие может означать либо объявление досрочных выборов, либо лишь отставку премьера.

Правительство меньшинства Левена-социал-демократов и" зеленых " - пришло к власти в 2019 году, после месяцев переговоров после выборов 2018 года. Соглашение между политсилами предусматривало ряд либеральных рыночных реформ.

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Ранее сообщалось, что через 4 месяца после назначения нового словацкого правительства оппозиция инициировала вотум недоверия премьер-министру Игорю Матовичу за обвинения в плагиате.