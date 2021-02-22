Парламент Грузии утвердил новое правительство

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За кандидатуру Гарибашвили проголосовали 89 депутатов, двое парламентариев голосовали против

Парламент Грузии утвердил состав нового правительства. Его возглавит Ираклий Гарибашвили. Об этом сообщают "Новости Грузии".

За кандидатуру Гарибашвили проголосовали 89 депутатов, двое парламентариев голосовали против. Для выражения доверия необходимо 75 голосов.

Состав грузинского правительства обновлен двумя министрами – министром инфраструктуры вместо Майи Цкитишвили стал Ираклий Карселадзе, а Министерство обороны, которое до недавнего времени возглавлял Гарибашвили, возглавит его заместитель Джуаншер Бурчуладзе.

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Ранее сообщалось, что премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил о намерении уйти в отставку. Причиной он назвал разногласия в команде.