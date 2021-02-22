live
Новости » Мир Читати новину українською

Парламент Грузии утвердил новое правительство

Грузия Freepik

За кандидатуру Гарибашвили проголосовали 89 депутатов, двое парламентариев голосовали против

Парламент Грузии утвердил состав нового правительства. Его возглавит Ираклий Гарибашвили. Об этом сообщают "Новости Грузии".

За кандидатуру Гарибашвили проголосовали 89 депутатов, двое парламентариев голосовали против. Для выражения доверия необходимо 75 голосов.

Состав грузинского правительства обновлен двумя министрами – министром инфраструктуры вместо Майи Цкитишвили стал Ираклий Карселадзе, а Министерство обороны, которое до недавнего времени возглавлял Гарибашвили, возглавит его заместитель Джуаншер Бурчуладзе.

Новости по теме: Политический кризис в Грузии: Что вызвало противостояние в стране и чего ожидать

Ранее сообщалось, что премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил о намерении уйти в отставку. Причиной он назвал разногласия в команде.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Харьковский горсовет планирует прекратить полномочия Кернеса 24 февраля В Харькове загорелась многоэтажка, один человек погиб В Харькове задержали завербованного ФСБ РФ украинца, который собирал секретные данные о военных разработках В Харькове на остановке сгорела маршрутка

программы канала ZIK

ZIK | Прямий ефір телеканалу ZIK
Вакцинация из Индии. Требования от МВФ. Санкции властей | Ток-шоу
Вакцина от Зеленского. Марченко идет в политику. Произвол власти | Ток-шоу
Санкции против оппозиции. Вакцина из Индии - спасение или угроза | Детали дня | 22.02.21
Елена Бондаренко | Ток-шоу
Поиск лыжника. Сбитие украинского Боинга. Самолет начал разваливаться в небе | #Новости | 22.02.21