Папа Римский заявил, что дьявол использует пандемию COVID-19

Папа Римский Фото из открытых источников

Папа добавил, что пандемия принесла физические, психологические и духовные страдания

Папа Римский Франциск возглавил службу в Вербное воскресенье в почти пустой базилике Святого Петра из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Он заявил, что дьявол пользуется пандемией в своих целях. Об этом сообщает агентство Reuters.

В докоронавирусные времена в Вербное воскресенье, что знаменует начало Страстной недели перед Пасхой, десятки тысяч людей заполнили площадь Святого Петра с оливковыми ветвями и плетеными пальмовыми листьями во время церемонии на открытом воздухе.

Сейчас лишь около 120 верующих приняли участие в воскресной службе, присоединившись к Папе и около 30 кардиналов в крыле огромной базилики. Почти все, кто участвовал в мессе, кроме папы и хора, были в масках.

"В прошлом году мы были шокированы. В этом году мы испытываем большее давление, и экономический кризис стал тяжелым", - сказал Франциск в своем традиционном воскресном обращении после мессы.

Италия находится на пике еще одного национального карантина, который должен закончиться после Пасхи. В среду Папа приказал кардиналам и другим священнослужителям снизить заработную плату, чтобы сохранить рабочие места других священников.

"Дьявол пользуется кризисом, чтобы сеять недоверие, отчаяние и расстройство", - сказал он, добавив, что пандемия принесла физические, психологические и духовные страдания.

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Ранее Папа Римский Франциск во время своего воскресного обращения по случаю итальянского Дня памяти жертв организованной преступности, осудил преступность в целом и предупредил, что "мафия" во всем мире прилагает усилия, чтобы нажиться на пандемии коронавируса.