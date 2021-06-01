Папа Римский ужесточил в Ватикане наказание за сексуальное насилие

Папа Римский Франциск 4 апреля 2021 года Facebook/Vatican News

Священнослужителям за такие действия грозит лишение сана и лишение церковной поддержки

Папа Римский Бенедикт XVI внес изменения в Шестую книгу Кодекса канонического права ("Санкции в Церкви"), которые криминализируют сексуальное насилие в отношении взрослых и детей в ватиканском праве. Об этом сообщает Associated Press.

Ватикан ввел уголовную ответственность за "ухаживания" священников за несовершеннолетними или "уязвимыми" взрослыми, официально признав такой метод преступным.

Новый закон также отменяет большую часть свободной трактовки преступлений, что позволяло епископам и настоятелям игнорировать или скрывать факты насилия. Отныне за упущение и халатность в расследовании насилия предусмотрена ответственность, а священнослужителям за "использование силы, угроз и злоупотребление властью для совершения половых действий" грозит лишение сана и суд, на котором их будут лишать церковной поддержки.

Накануне Франциск принял новые законы о наказании епископов и религиозных руководителей, которые не смогли защитить свою паству. Новый кодекс содержит эти изменения.

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Ранее сообщалось, что Католическая церковь не будет благословлять однополые браки, поскольку Святой престол считает гомосексуальность греховным "выбором", не входящим в "планы Творца".