Папа Римский провел историческую встречу с шиитским священнослужителем

Папа Римский Франциск Фото из открытых источников

Папа Франциск призвал религиозные общины к сотрудничеству

Папа Римский Франциск провел историческую встречу с высшим шиитским священнослужителем Ирака Али ас-Систани, призвав к сосуществованию в стране, охваченной насилием. Об этом сообщает Vatican News.

Согласно сообщению, встреча прошла в священном городе Наджаф во время турне вежливости понтифика по Ираку и была первой встречей Папы с таким высокопоставленным шиитским священнослужителем.

В ходе встречи, которая длилась около 45 минут, Папа призвал религиозные общины к сотрудничеству.

Высший шиитский священнослужитель Ирака Али ас-Систани и Папа Римский Франциск Vatican News

"Папа подчеркнул важность сотрудничества и дружбы между религиозными сообществами, потому что развивая взаимное уважение и диалог можно внести вклад в добро Ирака, региона и всего мира", - отметили в пресс-службе Ватикана.

В свою очередь, Систани после встречи заявил, что "религиозное и духовное руководство должно сыграть большую роль, чтобы положить конец трагедии... и призвать стороны, особенно великие державы, сделать так, чтобы мудрость и разум взяли верх и стереть язык войны".

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Напомним, вчера, 5 марта, Папа Римский Франциск совершил первый в истории папский визит в Ирак. Он летел на борту со своим сопровождением, работниками службы безопасности и около 75 журналистами. По прибытии в Багдад, Папа Франциск в президентском дворце встретился с главой страны Бархамом Салимом.

При этом добавляется, Ирак направил тысячи дополнительных сотрудников службы безопасности для защиты 84-летнего понтифика во время визита, что происходит после серии ракетных атак и взрывов, совершенных террористами-смертниками.