Папа Римский прибыл с историческим визитом в Ирак

Визит Папы Римского Франциска в Иран Reuters

Его встретили с усиленными средствами безопасности

Папа Римский Франциск совершил первый в истории папский визит в Ирак. Об этом сообщает Reuters.

"Это символическая поездка, и это долг перед страной, которая страдала столько лет", - пояснил сам понтифик.

Как отмечается, он летел на борту со своим сопровождением, работниками службы безопасности и около 75 журналистами. Самолет с ними приземлился в международный аэропорт Багдада около 14:00 по местному времени. После этого Папа Римский в президентском дворце встретился с главой страны Бархамом Салимом. Понтифика приветствовали красной дорожкой, военным оркестром и голубями.

При этом добавляется, Ирак направил тысячи дополнительных сотрудников службы безопасности для защиты 84-летнего Папы во время визита, который проходит после серии ракетных атак и взрывов, совершенных террористами-смертниками.

Стало известно, что это первое путешествие Папы Франциска с ноября 2019 года. Он проведет мессу в багдадской церкви. Также понтифик запланировал встречу с духовенством храма, где исламистские боевики убили более 50 верующих в 2010 году.

Кроме этого, Папа Римский настроен посетить Ур, место рождения пророка Авраама, которого почитают христиане, мусульмане и евреи, и встретится с уважаемым высокопоставленным мусульманским священнослужителем Ираке, 90-летним аятоллой Али ас-Систани.

Еще один запланированный визит понтифика - на север в Мосул, где в прошлом году армия из соображений безопасности должна была опустошить улицы для визита премьер-министра Ирака.

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Ранее сообщалось, что Папа Римский принял приглашение Республики Ирак и местной католической церкви. В течение четырех дней он запланировал посетить четыре региона страны.