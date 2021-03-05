Папа Римский прибыл с историческим визитом в Ирак
Его встретили с усиленными средствами безопасности
Папа Римский Франциск совершил первый в истории папский визит в Ирак. Об этом сообщает Reuters.
"Это символическая поездка, и это долг перед страной, которая страдала столько лет", - пояснил сам понтифик.
Как отмечается, он летел на борту со своим сопровождением, работниками службы безопасности и около 75 журналистами. Самолет с ними приземлился в международный аэропорт Багдада около 14:00 по местному времени. После этого Папа Римский в президентском дворце встретился с главой страны Бархамом Салимом. Понтифика приветствовали красной дорожкой, военным оркестром и голубями.
При этом добавляется, Ирак направил тысячи дополнительных сотрудников службы безопасности для защиты 84-летнего Папы во время визита, который проходит после серии ракетных атак и взрывов, совершенных террористами-смертниками.
Стало известно, что это первое путешествие Папы Франциска с ноября 2019 года. Он проведет мессу в багдадской церкви. Также понтифик запланировал встречу с духовенством храма, где исламистские боевики убили более 50 верующих в 2010 году.
Кроме этого, Папа Римский настроен посетить Ур, место рождения пророка Авраама, которого почитают христиане, мусульмане и евреи, и встретится с уважаемым высокопоставленным мусульманским священнослужителем Ираке, 90-летним аятоллой Али ас-Систани.
Еще один запланированный визит понтифика - на север в Мосул, где в прошлом году армия из соображений безопасности должна была опустошить улицы для визита премьер-министра Ирака.
Ранее сообщалось, что Папа Римский принял приглашение Республики Ирак и местной католической церкви. В течение четырех дней он запланировал посетить четыре региона страны.