Папа Римский посетил в Словакии ромское поселение и призвал к их интеграции

DW

По его словам, Ромы "слишком часто являются объектом предубеждений и жестких суждений"

В Словакии 14 сентября Папа Римский Франциск посетил ромское поселение и призвал к интеграции меньшинства, которое испытывает притеснения, в общественную жизнь. Об этом сообщила украинская служба DW.

Как отмечается, после встречи с жителями полуразрушенного и переполненного района Луник-IX в Кошице на востоке страны 84-летний Папа подчеркнул, что ромы "слишком часто являются объектом предубеждений и жестких суждений".

"Путь к мирному сосуществованию - это интеграция", - подчеркнул понтифик.

Итак, глава Католической церкви вновь выступил в поддержку беднейших слоев населения.

По его словам, маргинализировать других - не даст ничего. Изоляция себя от других в конечном итоге приводит к гневу.

Как известно, в районе Луник-IX проживают почти четыре с половиной тысячи человек, тогда как поселение рассчитано на вдвое меньшее количество жителей. Во многих зданиях нет электричества, газа, отопления и проточной воды, поскольку их отключили за неоплаченные счета.

Также глава местной общины селезианцев Петер Бесеней назвал "удивительным" то, что Папа Римский приехал туда, куда "никто другой не хочет ехать".

Он добавил, что трудно найти учителей или священников, которые бы хотели работать в Лунике-IX, но "Папа приезжает сюда".

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В частности в Словакии проживают около 400 тысяч цыган, из которых почти 20 процентов - в крайней бедности. Большинство живет в более чем 600 бараковых поселениях на юге и востоке страны. Восток Словакии является одним из регионов Европы с самым низким уровнем доходов на душу населения.

Напомним, что ранее Папа Римский Франциск высказался против использования религии в политических целях. Обращаясь к примерно 30 тыс. прихожан, Папа Франциск призвал не относиться к христианскому кресту как к политическому символу или знаку религиозного и социального статуса.