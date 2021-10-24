Папа Римский Франциск призвал саммит G20 признать неравенство в доступе к медицине

Нужно "назвать по имени и фамилии трудности", которые человечество призвано преодолевать в пост-пандемический период

Отмечается, что за неделю до встречи глав государств и правительств богатейших стран мира, Святейший Отец выразил пожелание, чтобы она послужила для "снижения напряженности на глобальном уровне" перед лицом эскалации насилия, что вызывает исключительно насилие".

Кроме этого, папа Римский подчеркнул, что пришло время перейти от слов к действиям.

"Партия разыгрывается именно теперь", - сказал Папа Франциск, еще раз подчеркнув, что из выйти из пандемии сможем исключительно вместе.

По его словам, нужно "назвать по имени и фамилии трудности", которые человечество призвано преодолевать в пост-пандемический период.

Этот принцип, отметил Франциск, касается также и климатической конференции Cop26, которая пройдет в шотландском Глазго с 1 по 12 ноября.

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Напомним, ранее мы писали, что Папа Римский Франциск может приехать в Украину в 2022 году.

Как сообщалось ранее, Папа Римский Франциск высказался против использования религии в политических целях. Обращаясь к примерно 30 тыс. прихожан, он призвал не относиться к христианскому кресту как к политическому символу или знаку религиозного и социального статуса.