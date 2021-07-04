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Папа Римский Франциск попал в больницу: Ему сделают плановую операцию

Папа Римский

 Фото из открытых источников

О ее результатах пресс-служба Ватикана выпустит новый медицинский бюллетень

Папе Римскому Франциску сделают плановую операцию в римской клинике на кишечнике. Понтифик сегодня, 4 июня, лег в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Святого Престола.

"Сегодня днем Папа Римский Франциск отправился в клинику имени А. Джемелли, где ему будет проведена плановая операция по поводу симптоматического стеноза толстой кишки", - говорится в заявлении.

Уточняется, что операцию понтифику проведет профессор Серджио Аьфьери. О ее результатах пресс-служба Ватикана выпустит новый медицинский бюллетень.

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Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск 13 января, сделал прививку от коронавирусной болезни на территории Ватикана.

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