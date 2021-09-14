Папа Франциск высказался против использования религии в политике

Голос Америки

В ходе богослужения он обратился к прихожанам с проповедью, посвященной проблеме христианской идентичности

Папа Римский Франциск высказался против использования религии в политических целях. Об этом сообщает "Голос Америки".

Отмечается, что посетив расположен в Восточной Словакии город Прешов (часть населения этого региона составляют приверженцы Автокефальной Православной церкви Чешских земель и Словакии), понтифик отслужил мессу по византийскому обряду.

В ходе богослужения он обратился к прихожанам с проповедью, посвященной проблеме христианской идентичности.

Обращаясь к примерно 30 тыс. прихожан, Папа Франциск призвал не относиться к христианскому кресту как к политическому символу или знаку религиозного и социального статуса.

В частности в Венгрии, которую Папа Франциск посетил в минувшее воскресенье, премьер-министр Виктор Орбан, проводящий антииммигрантскую и националистическую политику, заявил, что христианское наследие его страны находится под угрозой исчезновения.

После встречи с Папой Франциском Орбан сказал, что просил понтифика "не допустить гибели христианской Венгрии".

Папа Франциск заявил в ответ, что страна может сохранить свои христианские корни, открывшись для нуждающихся.

Кроме этого, в ходе богослужения в Прешове он высказался против использования религии в так называемых культурных войнах, что, как подчеркнул понтифик, наносит ущерб общему благу.

"Крест - это не флаг, которым надо размахивать, но чистый источник нового образа жизни", – сказал Папа Франциск, добавив, что истинно верующий не считает никого врагом, но относится ко всем как к братьям и сестрам.

Напомним, ранее Папа Римский Франциск опроверг слухи о своей возможной отставке и рассказал, что продолжает жить "нормальной жизнью" после перенесенной в июле операции.