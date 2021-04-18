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Папа Франциск призвал предотвратить эскалацию конфликта на Донбассе

Папа Римский Франциск

 EPA

Об этом он говорил, обращаясь к паломникам на площади Святого Петра в Ватикане

Папа Римский Франциск заявил, что с тревогой следит за событиями на востоке Украины, и призвал предотвратить обострение конфликта в регионе. Об этом сообщает Vatican News

"С тревогой слежу за событиями на отдельных территориях восточной Украины, где в течение последних месяцев увеличилось количество нарушений режима прекращения огня, с беспокойством слежу за ростом военной деятельности. Пожалуйста, настойчиво прошу предотвратить рост напряженности, чтобы, наоборот, осуществлялись жесты, способные поддерживать взаимное доверие и содействовать примирению и миру, которые очень нужны и очень желательны", - сказал Папа Римский.

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Кроме этого, Франциск отметил необходимость обратить внимание на тяжелую гуманитарную ситуацию, в которой живет население Донбасса, а также попросил молиться за людей на востоке Украины. 

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Напомним, ранее Папа Римский Франциск во время своего воскресного обращения по случаю итальянского Дня памяти жертв организованной преступности, приговорил преступность в целом и предупредил, что "мафия" во всем мире прилагает усилия, чтобы нажиться на пандемии коронавируса.

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