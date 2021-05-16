Папа Франциск призвал Израиль и Палестину "остановить шум оружия"

Папа Римский Франциск во время Рождественской мессы. 24 декабря 2020 года REUTERS

Он предупредил, что это может перерасти "в спираль смерти и разрушения"

Папа Римский Франциск отреагировал на обострение израильско-палестинского конфликта и призвал стороны "остановить шум войны". Об этом сообщает Vatican News.

Как отмечается, Папа Франциск обратился с призывом "от имени Бога" к спокойствию в Святой Земле после пяти дней боев, в результате чего погибли десятки людей. Особенно "страшными и недопустимыми" он назвал смерти десятков детей.

"Их смерть является знаком того, что люди хотят не строить будущее, а разрушать его", - сказал Франциск.

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Он предупредил, что продолжающееся насилие в Израиле и Секторе Газа рискует перерасти "в спираль смерти и разрушения", нанося ранения "братству и мирному сосуществованию", которые трудно вылечить без немедленного возвращения к диалогу.

Также Папа Франциск призвал израильских и палестинских лидеров "остановить шум оружия и идти по пути мира с помощью международного сообщества", а также призвал верующих к "неустанной" молитве за израильтян и палестинцев.

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Напомним, ранее в Иерусалиме между палестинцами и израильскими правоохранителями произошли массовые столкновения. В результате более 160 человек были ранены.

Вечером 11 мая, в Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги. Поступали данные о ракетном обстреле города из сектора Газа. Ракетный обстрел Тель-Авива начался после заявления представителя боевого крыла палестинского движения ХАМАС начать наносить удар по городу.

За ночь, с 14 на 15 мая, из Сектора Газа в направлении Израиля было запущено 200 ракет.

Позже Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществила обстрел Сектора Газа та уничтожила башню "Аль-Джалаа", в которой были расположены офисы ряда ведущих международных СМИ.