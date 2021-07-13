Недоедает каждый десятый: В ООН заявили, что COVID обострил проблему голода в мире

По итогам 2020 года доля недоедающих увеличилась с 8,4% до 9,9%

Проблема голода в мире существенно обострилась в 2020 году. Это в значительной степени обусловлено пандемией COVID-19. Об этом говорится в докладе ООН - "Состояние дел в области продовольственной безопасности и питания в мире".

Согласно нему в прошлом году число людей, лишенных достаточного питания, могло достичь 811 миллионов - это десятая часть населения планеты.

"Исходя из этой цифры, выполнение взятого международным сообществом обязательства покончить с голодом к 2030 году потребует невероятных усилий", - отмечают авторы.

Отмечается, что при этом в середине 2010-х годов надежды на необратимость исхода борьбы с голодом упали, а число голодающих начало медленно увеличиваться.

Ученые подчеркивают, что результаты 2020 года тревожные, количество голодающих значительно возросло как в абсолютном, так и в относительном выражении.

По итогам 2020 года доля недоедающие увеличилась с 8,4% до 9,9%.

Кроме того, в 2020 году более 2,3 млрд человек - 30% населения планеты - были лишены круглогодичного доступа к достаточному питанию.

Также обострилась гендерное неравенство: в 2020 году на каждые 10 мужчин, которые столкнулись с отсутствием продовольственной безопасности, приходилось 11 женщин, которые попали в ту же ситуацию (в 2019 году значение этого показателя составило 10,6).

Отмечается, что более половины (418 миллионов) лишенных достаточного питания лиц проживает в Азии, более трети (282 миллиона) - в Африке, менее (60 миллионов) - в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна.

При этом наиболее резкий рост масштабов голода было отмечено именно в Африке, где, согласно оценкам, показатель распространенности недоедания достиг 21% - это более чем вдвое выше, чем в любом другом регионе.

Сообщается также, что во многих странах пандемия спровоцировала резкий спад экономики и привела к ограничению доступа к продовольствию.

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Напомним, ранее мы писали, что по информации Всемирной продовольственной программы (ВПП), сейчас около 41 млн людей по всему миру столкнулись с угрозой голодной смерти. Голод грозит 43 странам.