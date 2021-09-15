Пандемия коронавируса: Штамм Delta зафиксировали уже в 180 странах

Фото из открытых источников

За последнюю неделю в мире зарегистрировано 3 931 221 случай COVID-19 заболеваний

Вариант коронавируса B.1.617.2, который впервые обнаружили в Индии и который Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) маркирует как "Дельта", зафиксировали еще в шести странах, общее количество которых составило 180. Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ.

Как отмечается, вариант B.1.1.7, который происходит из Великобритании и который ВОЗ классифицирует как "Альфа", зафиксировали в 193 странах и территориях, вариант "Бета" (B.1.351) из Южной Африки – в 142 странах и территориях, а вариант "Гамма" (P.1) из Бразилии – в 96.

Кроме этого, за последнюю неделю (6-12 сентября) в мире зарегистрировано 3 931 221 случай заболевания COVID-19, это является первым значительным сокращением недельных случаев за более чем два месяца. Все регионы сообщили об уменьшении количества новых случаев по сравнению с предыдущей неделей.

Количество смертей, зарегистрированных во всем мире за последнюю неделю, также уменьшилось по сравнению с предыдущей неделей и составило 62 546.

Известно, что Африканский регион сообщил об увеличении количества недельных смертей на 7%, тогда как регион Юго-Восточной Азии сообщил о наибольшем снижении – на 20%.

Напомним, что ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш призвал мировое сообщество объединиться в борьбе с коронавирусом. Пандемия коронавируса несет угрозу не только жизни и здоровью людей, но и приводит к разделению на богатых и бедных и других проблем во всем мире.