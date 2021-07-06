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ПА ОБСЕ приняла срочную резолюцию с требованиями к РФ

Радио Свобода

Делегации России и Беларуси покинули заседание

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приняла резолюцию, содержащую требования к России освободить оккупированные украинские территории. Об этом сообщил в Facebook глава украинской делегации в ПА ОБСЕ Никита Потураев.

"Несмотря на яростное сопротивление российской делегации и делегаций стран, которые находятся под влиянием России, Парламентская Ассамблея ОБСЕ только что приняла срочную резолюцию, которая была инициирована Украиной, и строго осуждает продолжающуюся оккупацию Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, и военные преступления российской власти, вооруженных сил и наемников на временно оккупированных украинских территориях", - рассказал Потураев.

Он уточнил, что принятая резолюция осуждает попытки России заблокировать Керченский пролив и Азовское море, нарушения прав человека в оккупированном Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей, милитаризацию оккупированного Крыма и незаконную паспортизацию украинских граждан на Донбассе. 

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"Приняв резолюцию Украины, ПА ОБСЕ в очередной раз выдвинула требование к России - именно как к инициатору и стороне конфликта с Украиной, именно как к государству-агрессору и государству-оккупанту - немедленно освободить оккупированные украинские территории, и прекратить дерзкие и масштабные нарушения международного законодательства", - добавил глава украинской делегации.

Кроме этого, ПА ОБСЕ поддержала резолюцию Нидерландов, осуждающую нарушения прав человека в Беларуси. Учитывая это российская и белорусская делегации покинули заседание ассамблеи. 

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Напомним, ранее специальный представитель ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау отметила ухудшение ситуации с безопасностью на Донбассе

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