Ответственность за поджог лесов в Турции взяла на себя террористическая организация

Пожары в Турции фото з відкритих джерел

Чиновники уже несколько дней подряд рассматривают эту версию поджога лесов как главную, в частности, такое мнение высказывал Реджеп Тайип Эрдоган

Террористическая организация "Дети огня" взяла на себя ответственность за причастность к лесным пожарам на территории Турции. Об этом сообщила турецкая газета Yeni Şafak мол, в организации заявили, что хотят "поставить турецкий режим на колени огненным потопом", ибо он "не понимает другого языка".

Отмечается, что чиновники уже несколько дней подряд рассматривают эту версию поджога лесов как главную, в частности, такое мнение высказывал Реджеп Тайип Эрдоган.

Соответствующие выводы сделали из-за того, что в отдельных регионах огонь распространялся даже без порывов ветра, что вызвало подозрение.

Подчеркивается, что рабочая партия Курдистана, к которой причастны "дети огня", прибегает к такой тактике еще с 1990-х годов, в частности в 2020 году они подожгли 400 гектаров лесов в день годовщины высылки своего лидера из Сирии.

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Напомним, ранее масштабный лесной пожар вспыхнул в районе Манавгат турецкой провинции Анталия. Огонь привел к эвакуации пяти населенных пунктов.

Как сообщалось ранее, в турецком городе Мармарис через масштабные лесные пожары началась эвакуация туристов из отелей. Огонь подобрался на расстояние 100 метров к жилым кварталам.