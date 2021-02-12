Отмывал миллионы в интернете: В США суд отправил украинца в тюрьму

Хакер из Тернопольской области создал фишинговый сервис, который атаковал 11 стран мира Фото из открытых источников

Также ему придется заплатить компенсацию

В Соединенных Штатах суд назначил украинцу Александру Мусиенко, причастному к отмыванию денег в интернете, наказание в виде тюремного заключения более чем на семь лет. Об этом сообщает Европейская правда.

"Украинец был приговорен к 87 месяцам тюрьмы и обязан заплатить 98 751,64 доллара компенсации после признания его виновным в совершении сетевого мошенничества, связанного с его участием в схеме отмывания средств для восточноевропейских преступников, которые взломали и похитили денежные средства с банковских счетов американского бизнеса", - заявили в Минюсте США.

Как указано в соглашении о признании виновности и других судебных документах, одессит с 2009 по 2012 годы сотрудничал с восточноевропейскими компьютерными хакерами для того, чтобы получить более 3 миллионов долларов с банковских счетов граждан США, а потом отмыть эти средства за рубежом.

Новости по теме: Европол задержал 10 хакеров за кражу криптовалюты на 100 млн долларов

Известно, что партнеры украинца взламывали и похищали информацию у пострадавших в Соединенных Штатах и использовали эту информацию для выдавать себя за жертв.

Что касается роли Мусиенко, то он участвовал в вербовке, надзоре и руководстве сетью "денежных мулов", то есть лиц, которые могли получать похищенные средства и передавать их за границу.

Украинца арестовали в Южной Корее в 2018 году, а в 2019 году экстрадировали в США. В апреле того же года ФБР нашло в ноутбуке Мусиенко файлы, содержащие примерно 120 тыс. номеров платежных карт и связанную с ними идентификационную информацию.

Новости по теме: В США произошло ДТП со 133 автомобилями, по меньшей мере девять погибших

Напомним, недавно в американском штате Флорида в округе Пинеллас компьютерный хакер незаконно получил доступ к водопроводной системе города и пытался добавить в воду опасное количество химического вещества.