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От Антарктиды откололся новый самый крупный в мире айсберг

CPL PHIL DYE RAF/CROWN COPYRIGHT

Его площадь около 4,3 тыс. квадратных километров - это в пять раз больше Киев

От Антарктиды откололся айсберг площадью около 4,3 тыс. квадратных километров. Это отныне самый большой айсберг в мире, передает Европейское космическое агентство (ESA).

Согласно сообщению, айсберг, получивший название А-76, откололся от западной стороны шельфового ледника Ронне в море Уэдделла, у берегов Западной Антарктиды.

По данным спутниковых снимков, он имеет длину около 170 км и ширину 25 км. Такие большие размеры айсберга делают его самым большим в мире. Раньше таким считался айсберг A-23А площадью около 3880 квадратных километров. Он также находится в море Уэдделла.

Европейское космическое агентство

Для сравнения, нынешний рекордсмен по площади в пять раз больше Киева.

Традиционно айсберги получают названия в соответствии с антарктическим квадрантом, в котором они были первоначально замечены, и им присваивают порядковый номер. Затем, если айсберг треснет, к названию добавляется еще одна буква.

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Напомним, в феврале этого года от Антарктиды откололся гигантский айсберг, размером с полтора Киева. Его площадь достигает 1270 квадратных километров.

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