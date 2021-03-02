Останутся только микробы: Ученые спрогнозировали катастрофу для жизни на Земле

Фото из открытых источников

По данным исследователей, количество кислорода в атмосфере значительно снизится

Через миллиард лет атмосфера Земли будет страдать от недостатка кислорода, что спровоцирует гибель всего живого. Об этом сообщает Nature geoscience.

Как отмечается, ученые Казуми Озаки из Университета Тохо в Японии и Кристофер Рейнхард из Технологического института Джорджии в США, смоделировали, как изменятся атмосферные условия на Земле в будущем.

"Кислорода будет примерно в миллион раз меньше, чем сегодня", - заметил Рейнхард.

Однако, исследователи объясняют, что такая ситуация будет наблюдаться не мгновенно. Потому что высокий уровень кислорода будет на Земле в течение следующего миллиарда лет, а лишь потом снизится.

При этом добавляется, что одной из основных причин уменьшения количества О2 является процесс старения Солнца, которое становится более горячим и выделяет больше энергии. А это приведет к уменьшению количества углекислого газа в атмосфере, поскольку СО2 поглощает тепло, а затем распадается.

Таким образом, ученые выяснили, что через миллиард лет уровень углекислого газа станет настолько низким, что растения не смогут выживать и вырабатывать кислород, которым дышат и люди.

"После этого на Земле будут жить только микробы", - предположил Рейнхард.

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