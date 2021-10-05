Остановка Facebook стоила Цукербергу 7 миллиардов долларов
Цены на акции компании упали примерно на 5% после глобального отключения
Через остановку работы соцсетей компании Facebook ее основатель Марк Цукерберг за несколько часов потерял 7 млрд долларов состояния. Об этом сообщает "Sky News".
Это произошло из-за того, что цены на акции компании упали примерно на 5% после глобального отключения, в результате которого онлайн-услуги компании были недоступны в течение нескольких часов.
Как отмечается, рыночная стоимость Facebook снизилась более чем на 50 млрд долларов.
Таким образом, Цукерберг опустился с третьей на пятую строчку самых богатых людей мира по версии Bloomberg, которую ранее занимал предприниматель Билл Гейтс. А в рейтинге миллиардеров Forbes – с пятой и шестую.
Как сообщалось ранее, масштабный сбой в работе Facebook, Instagram, WhatsApp мог произойти из-за удаления записей DNS (система доменных имен), которые сообщают, как найти страницы соцсетей в Интернете.