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Остановка Facebook стоила Цукербергу 7 миллиардов долларов

Марк Цукерберг Фото из открытых источников

Цены на акции компании упали примерно на 5% после глобального отключения

Через остановку работы соцсетей компании Facebook ее основатель Марк Цукерберг за несколько часов потерял 7 млрд долларов состояния. Об этом сообщает "Sky News".

Это произошло из-за того, что цены на акции компании упали примерно на 5% после глобального отключения, в результате которого онлайн-услуги компании были недоступны в течение нескольких часов.

Как отмечается, рыночная стоимость Facebook снизилась более чем на 50 млрд долларов.

Таким образом, Цукерберг опустился с третьей на пятую строчку самых богатых людей мира по версии Bloomberg, которую ранее занимал предприниматель Билл Гейтс. А в рейтинге миллиардеров Forbes – с пятой и шестую.

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Как сообщалось ранее, масштабный сбой в работе Facebook, Instagram, WhatsApp мог произойти из-за удаления записей DNS (система доменных имен), которые сообщают, как найти страницы соцсетей в Интернете.

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