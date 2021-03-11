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Организаторы "Евровидения" не пропустили конкурсную песню представителя Беларуси

"Евровидение" в 2021 году будет проходить по-новому 

 Фото из открытых источников

Заявленные композиции проверял Европейский вещательный союз

Организаторы "Евровидения" заявили, что песня представителей Беларуси группы "Галасы ЗМеста" не может участвовать, поскольку ставит под сомнение аполитичность конкурса. Об этом говорится на странице" Евровидения " в Twitter

"Был сделан вывод, что песня ставит под сомнение неполитический характер конкурса. Кроме того, недавняя реакция [на песню] рискует подорвать репутацию Европейского вещательного союза. Мы написали телеканала BTRC, который отвечает за участие Беларуси в конкурсе, чтобы сообщить им, что песня в ее нынешнем виде не может принимать участие", — говорится в заявлении.

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Как отмечается, организаторы попросили белорусскую сторону представить новую версию песни или представить другую композицию. Если этого не будет сделано, то Беларусь могут дисквалифицировать. 

Следует заметить, что участники группы "Галасы ЗМеста" поддерживают Александра Лукашенко, а в своих песнях выступают против протестов и оппозиции. На песенном конкурсе они должны выступать с русскоязычной песней "Я научу тебя".

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Напомним, ранее Европарламент предположил возможность исключения Белоруссии из списка участников песенного конкурса "Евровидение-2021"

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