Организация Объединенных Наций может приостановить все миротворческие миссии в мире

Миссии будут приостановлены, если Генассамблея ООН не сможет согласовать новый бюджет до 30 июня

С 1 июля все миротворческие миссии Организации Объединенных Наций могут остановить свою работу. Они прекратятся, если Генеральная ассамблея ООН не сможет согласовать новый бюджет в размере 6 млрд долларов в год до завтра. Об этом сообщает Reuters .

Как отмечается, некоторые дипломаты обвинили в задержке в достижении соглашения изменения в процедуре переговоров, проблемы с логистикой и жесткие переговоры между Китаем и западными странами.

"12 миротворческим миссиям Всемирной организации, большинство из которых находятся в Африке и на Ближнем Востоке, было рекомендовано начать разработку планов действий остановки на случай, если новый бюджет не будет принят вовремя. В то же время мы по-прежнему надеемся и уверены, что государства-члены завершат свои переговоры", - отметила руководитель отдела стратегии управления, политики и соблюдения требований ООН Кэтрин Поллард.

При этом, если 30 июня будет пропущен крайний срок, то Генсекретарь Антониу Гутерреш сможет потратить деньги только на охрану активов ООН и обеспечение защиты персонала и миротворцев.

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Напомним, ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников говорил, что в Украине рассматривают введение миротворцев на Донбасс как один из вариантов реализации Минских соглашений, однако при этом мандат такой миссии должен быть согласован сторонами переговоров.