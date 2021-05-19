Операция Израиля против ХАМАС продолжится, - Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху Фото из открытых источников

Об этом он заявил после разговора с Байденом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом провел совещание в оперативном штабе. Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит военную операцию против боевиков в Секторе Газа. Об этом говорится в видеообращении израильского премьера.

Нетаньяху подчеркнул, что удары по боевикам в Секторе Газа являются правом Израиля на самооборону. Он поблагодарил американского президента за поддержку, но отверг призыв начать деэскалацию.

"Я полон решимости продолжать эту операцию до тех пор, пока не будет достигнута ее цель - восстановление мира и безопасности для вас, граждане Израиля", - заявил Нетаньяху.

Израильский премьер отметил, что каждый день армия страны наносит удары по новым объектам боевиков в Секторе Газа и нейтрализует все больше их командиров.

"Уничтожаем все больше многоэтажек, которые используют террористы, уничтожаем все больше складов с оружием", - добавил он.

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