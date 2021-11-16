ООН представила план борьбы с голодом в мире: Ранее его требовал Илон Маск

Кризис голода в Нигерии WFP

Согласно плану, 3,5 миллиарда долларов понадобится на продукты питания и их доставку, остальные средства пойдут на разработку программ и зарплаты

Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций (ООН) обнародовала план борьбы с голодом в мире. Как отмечается, 6,6 миллиарда долларов могут спасти жизни 42 миллионов человек. Соответствующий план размещен на сайте WFP.

Согласно ему, 3,5 миллиарда долларов понадобится на продукты питания и их доставку, 2 млрд долларов на денежные и продовольственные чеки для нуждающихся, чтобы поддержать местные экономики, 700 млн долларов на разработку программ по распределению продовольствия и чеков, а 400 млн долларов на оплату людям, которые реализовывают план.

"Этот голодный кризис – беспрецедентный. Его можно избежать. Илон Маск, вы просили четкий план и открытые счета. Вот! Мы готовы поговорить с вами и с кем угодно, кто серьезно относится к спасению жизней. Нужно 6,6 миллиарда долларов для предотвращения голода в 2022 году", – написал исполнительный директор продовольственной программы ООН Дэвид Бизли в Twitter.

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Напомним, 19 октября руководитель Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли обратился к американскому миллиардеру Илону Маску с просьбой пожертвовать более чем 6 млрд долларов на благотворительность, чтобы сдержать распространение голода в разных уголках планеты. По его словам, в этом году около 42 млн человек в мире оказались на грани голода, в том числе из-за беспрецедентно глобального кризиса, который стал результатом пандемии.

В свою очередь, основатель компаний Tesla и SpaceX заявил, что готов выделить 6 миллиардов долларов от продажи акций Tesla, если это поможет побороть голод в мире. Однако он подчеркнул, что сделает это, если финансовая отчетность будет открытой, чтобы общественность видела, как именно расходуются средства.