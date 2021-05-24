ООН поддержала расследование инцидента с самолетом Ryanair в Беларуси
Международное сообщество продолжает давление из-за действий белорусских властей
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность из-за перехвата самолета компании Ryanair и задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Об этом сообщает ВВС.
"Генеральный секретарь поддерживает призывы к полному, прозрачному и независимому расследованию этого тревожного инцидента и призывает всех соответствующих субъектов сотрудничать с таким расследованием", - говорится в заявлении его представителя Стефана Дюжарри.
Напомним, накануне белорусские спецслужбы задержали бывшего редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Он находился на борту самолета компании Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс.
В частности, Беларусь заставила международный самолет изменить маршрут и сесть в Минске для того, чтобы арестовать Протасевича. Белорусские спецслужбы по прямому приказу Лукашенко даже подняли в воздух военный истребитель.
Власти Беларуси, после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair, задержали как минимум двух пассажиров-основателя издания Nexta Романа Протасевича, а также его девушку Софью Сапегу.
Мировые лидеры выразили свое возмущение и рассматривают возможность введения дополнительных санкций против Беларуси, а европейские авиакомпании уже начали направлять свои самолеты в обход страны.
Сегодня президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью.