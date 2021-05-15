Около 80 украинцев заявили о желании эвакуироваться из Сектора Газа, - СМИ

Обострение конфликта в секторе Газа AFP

Ранее эвакуацию украинских граждан проводили через Египет

Из-за эскалации израильско-палестинского конфликта около 80 украинцев выразили желание быть эвакуированными из Сектора Газы. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источники в МИД Украины.

"Предварительно известно, что около 80 граждан Украины выразили желание об эвакуации из анклава, им предложено сформировать список и направить в диппредставительства для дальнейшей обработки", - заявил источник во внешнеполитическом ведомстве.

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По словам собеседника, пока невозможно предсказать, как будут развиваться события. Израиль может начать проведение наземной военной операции в Секторе Газа, что может привести к разрушениям и жертвам, в частности среди населения.

Как отмечается, сейчас там проживает около 1600 украинцев, в основном это украинские женщины, которые состоят в браке с палестинцами, и члены их семей. По состоянию 14 мая погибших или раненых среди украинских граждан нет. Также известно, что пока эвакуация из Сектора Газа граждан других стран не проводилась.

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Напомним, ранее в Иерусалиме между палестинцами и израильскими правоохранителями произошли массовые столкновения. В результате более 160 человек были ранены.

Вечером 11 мая, в Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги. Поступали данные о ракетном обстреле города из сектора Газа. Ракетный обстрел Тель-Авива начался после заявления представителя боевого крыла палестинского движения ХАМАС начать наносить удар по городу.

За минувшую ночь, с 14 на 15 мая, из Сектора Газа в направлении Израиля было запущено 200 ракет.

Позже Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществила обстрел Сектора Газа и уничтожила башню "Аль-Джалаа", в которой были расположены офисы ряда ведущих международных СМИ.