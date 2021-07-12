Официально: Евросоюз продлил экономические санкции против России еще на пол года

Совет ЕС Фото из открытых источников

В конце июня ограничительные меры согласовали послы ЕС

Совет Европейского Союза решил продлить санкции, направленные на конкретные отрасли экономики Российской Федерации, еще на шесть месяцев, до 31 января 2022 года. Об этом сообщается на сайте Европейского совета.

"Совет ЕС сегодня решил продлить целевые санкции против отдельных экономических секторов Российской Федерации на следующие шесть месяцев до 31 января 2022 года. Это решение... выходит из последней оценки состояния имплементации Минских договоренностей, которые изначально должны были быть выполнены до 31 декабря 2015 года, во время Европейского совета 24-25 июня 2021 года", - говорится в сообщении.

При этом добавляется, что во время саммита европейские лидеры пришли к выводу, что Минские соглашения не были полностью выполнены Россией, и единодушно приняли решение продлить экономические санкции против РФ.

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Напомним, в конце июня стало известно, что послы Евросоюза согласовали продление экономических санкций против России. Однако, официально решение обещали обнародовать 12 июля.

К слову, впервые секторальные экономические санкции против России были введены Евросоюзом 31 июня 2014 года в ответ на действия РФ, направленные на дестабилизацию ситуации в Украине. Они были усилены в сентябре 2014 года и в марте 2015 года.

Эти меры включают ограничение доступа российских банков и компаний на рынки капиталов ЕС, запрещают финансовую помощь российским финансовым институтам. Санкции также запрещают прямые и косвенные импорт, экспорт или передача всех оборонных материалов, устанавливают запрет на поставки в Россию товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях. Санкции также ограничивают доступ РФ к определенным чувствительным технологиям, которые могут использоваться в энергетическом секторе, в частности в разведке нефти и ее добыче.

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Также ранее лидеры Европейского Союза поддержали продолжение санкций против Российской Федерации за оккупацию Крыма и поддержку незаконных вооруженных формирований на Донбассе.