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Одиннадцать произведений Пикассо продали на аукционе за почти 110 миллионов долларов

Фото из открытых источников

Всего были представлены девять картин и два керамических изделия испанского художника

Одиннадцать произведений известного художника Пабло Пикассо, которые выставлялись в отеле в Лас-Вегасе более двух десятилетий, были проданы на аукционе за почти 110 миллионов долларов. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что всего на аукционе были представлены девять картин и два керамических изделия испанского художника.

Подчеркивается, что картина "Женщина в красно-оранжевом берете" 1938 года, на которой изображена любовница и "муза" Пикассо Мари-Тереза Вальтер, принесла самую высокую цену вечера — 40,5 миллионов долларов.  Изначально предполагалось, что произведение продадут по цене от 20 до 30 млн долларов.

Кроме этого, еще один шедевр - масштабный портрет под названием Homme et Enfant (Человек и ребенок) - продали за 24,4 миллиона долларов.

Отмечается, что на аукционе также была продана картина Nature Morte au Panier de Fruits et aux Fleurs (Натюрморт с корзиной фруктов и цветами), которую нарисовал Пикассо во время нацистской оккупации Парижа в 1942 году. Ее продали за 16,6 миллионов долларов.

Имена покупателей не разглашаются.

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Напомним, ранее мы писали, что картину основателя художественного течения кубизма Пабло Пикассо "Femme accroupie" ("Женщина на корточках") продали на аукционе в Гонконге за 24,6 млн долларов. Она была написана в 1954 году. 

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