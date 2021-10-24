Одиннадцать произведений Пикассо продали на аукционе за почти 110 миллионов долларов
Всего были представлены девять картин и два керамических изделия испанского художника
Отмечается, что всего на аукционе были представлены девять картин и два керамических изделия испанского художника.
Подчеркивается, что картина "Женщина в красно-оранжевом берете" 1938 года, на которой изображена любовница и "муза" Пикассо Мари-Тереза Вальтер, принесла самую высокую цену вечера — 40,5 миллионов долларов. Изначально предполагалось, что произведение продадут по цене от 20 до 30 млн долларов.
Кроме этого, еще один шедевр - масштабный портрет под названием Homme et Enfant (Человек и ребенок) - продали за 24,4 миллиона долларов.
Отмечается, что на аукционе также была продана картина Nature Morte au Panier de Fruits et aux Fleurs (Натюрморт с корзиной фруктов и цветами), которую нарисовал Пикассо во время нацистской оккупации Парижа в 1942 году. Ее продали за 16,6 миллионов долларов.
Имена покупателей не разглашаются.
Напомним, ранее мы писали, что картину основателя художественного течения кубизма Пабло Пикассо "Femme accroupie" ("Женщина на корточках") продали на аукционе в Гонконге за 24,6 млн долларов. Она была написана в 1954 году.