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Объявлены лауреаты Пулитцеровской премии-2021: Кто и в каких номинациях победил

Вручили Пулитцеровскую премию chytay-ua

В одной из самых престижных номинаций "служение обществу" победила газета The New York Times

В пятницу, 11 июня, в Нью-Йорке объявили лауреатов Пулитцеровской премии 2021 года. Полный список номинантов обнародован на сайте награды.

Так, в одной из самых престижных номинаций "Служение обществу" победила газета The New York Times за материалы о пандемии коронавируса.

Автор NYT Уэсли Моррис стал лауреатом премии в номинации "Критика" за статьи о расовом неравенстве.

В целом в этом году во многих категориях победили авторы статей о расовом неравенстве и протестах движения Black Lives Matter.

В номинации "Новостная журналистика" победила газета Star Tribune из Миннеаполиса, где в мае 2020 года из-за действий полицейского погиб афроамериканец Джордж Флойд, что дало толчок протестам BLM по всей территории США и не только.

В номинации "Журналистские расследования" победили пять журналистов из Boston Globe, а флоридская газета The Tampa Bay Times получила награду ("Местные репортажи") за материалы о злоупотреблениях полиции в округе Паско.

В "международной" номинации победил портал BuzzFeed за серию материалов о китайской автономии Синьцзян и политике Китая в отношении уйгуров. В категории "Разъяснительные репортажи" награда досталась Reuters и The Atlantic за статьи о вердиктах федерального суда США и коронавирусе.

Лучшей художественной книгой признан роман "Ночной сторож" Луизы Эрдрих о борьбе американских индейцев, который выселяют из их земель в 1950-х годах.

Лучшей документальной книгой признали "Ложь Уилминтона" Дэвида Цуккино. Она рассказывает истории движения сторонников превосходства белой расы в США в конце XIX и начале XX веков.

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Заметим, в прошлом году Пулитцеровскую премию получили сотрудники издания The New York Times, которые сделали серию из восьми материалов о режиме президента России Владимира Путина. Однако, против присуждения этой награды The New York Times выступили как в России, так и в США. Сам тогдашний президент Дональд Трамп требовал лишить журналистов награды.

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