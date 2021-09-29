Обвинили в "колдовстве": В Конго сожгли заживо восемь женщин

The Guardian

На убийства женщин местных жителей провоцируют псевдоэкстрасенсы (баджакази)

В провинции Южное Киву на востоке Демократической Республики Конго из-за обвинения в "колдовстве" казнили на огне восемь женщин. Об этом сообщил The Guardian.

Как отмечается, всего в стране зафиксировано 324 обвинения против женщин в колдовстве за период с июня по сентябрь этого года.

По словам экспертов, всплеск этого явления происходит из-за того, что "государство потерпело неудачу в своих основных миссиях-полиция и система правосудия не функционируют".

Известно, что на убийства женщин местных жителей провоцируют псевдоэкстрасенсы (баджакази), которые утверждают, что способны выявлять ведьм.

В частности два года назад 11 "экстрасенсов" заключили в тюрьму на 6 месяцев. Однако их уволили после обещания сменить профессию, некоторые из них и дальше тайно занимаются "выявлением ведьм".

"Найти виновников убийств сложно, потому что их покрывают лидеры общин", - заявили в местной прокуратуре.

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Как сообщалось ранее, работники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) были причастны к ряду сексуальных преступлений в Демократической Республике Конго в течение 2018-2020 годов. Всего было выявлено 83-х причастных к домогательствам, из них - 21 сотрудничал с ВОЗ.