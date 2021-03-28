Обрушение дома в Каире: число жертв достигло 18 человек

Обвал дома в Каире Фото из открытых источников

До сих пор неизвестно, что стало причиной обвала

В результате обрушения десятиэтажного дома в Каире (Египет) погибли не менее 18 человек. Еще более двух десятков ранены. Об этом сообщает Al Jazeera.

Сообщается, что в результате инцидента ранены еще 24 человека, все они доставлены в больницы. По словам административного главы мухафазы Каир Халид Абдель-Аля, для проверки структурной целостности соседних зданий сформировали инженерный комитет.

На данный момент неясно, что именно стало причиной обрушения. Также сообщается, что полиция оцепила территорию, на месте обрушения для разбора завалов применяют бульдозеры.

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Напомним, в субботу ночью, 27 марта, в столице Египта Каире произошел обвал 10-этажного жилого дома. Ранее сообщалось, что в результате происшествия по меньшей мере восемь человек погибли, еще 29 человек получили травмы различной степени тяжести.