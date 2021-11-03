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Обрушение 21-этажного здания в Нигерии: Число жертв возросло

По последним данным, из-под завалов спасатели достали 20 тел погибших

В Нигерии увеличилось число жертв обрушения 21-этажного здания в Лагосе. Об этом сообщает Lexpress.

Как отмечается, в результате обрушения многоэтажки погибли 20 человек. При этом спасателям удалось извлечь из-под завалов двоих выживших.

В общей сложности, из руин были спасены 10 человек. Спасательная операция продолжается. Однако местные жители выражают недовольство ходом работ.

Известно, что родственники пропавших без вести критикуют официальных лиц и не одобряют методы спасательной команды.

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Как сообщалось ранее, в фешенебельном районе Икойе крупнейшего города Нигерии Лагоса рухнуло 21-этажное здание. Под завалами оказались не менее 50 человек, в том числе его владелец.

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