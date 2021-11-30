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Новый штамм коронавируса "Омикрон" зафиксировали почти в 20 странах и регионах

Фото из открытых источников

За сутки первые случаи заражения "Омикроном" были выявлены в четырех странах

Новый штамм коронавируса COVID-19 "Омикрон" зафиксировали почти в 20 странах и регионах. Количество новых случаев продолжает расти. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что за сутки первые случаи заражения "Омикроном" были зафиксированы в:

  • Испании,
  • Австрии,
  • Японии,
  • на острове Реюньон, который является заморским регионом Франции.

Ранее случаи заболевания новым штаммом уже были выявлены в:

  • Австралии,
  • Бельгии,
  • Ботсване,
  • Канаде,
  • Чехии,
  • Дании,
  • Германии,
  • Китае (в Гонконге),
  • Израиле,
  • Италии,
  • Нидерландах,
  • Португалии,
  • ПАР,
  • Швеции,
  • Великобритании (в Англии и Шотландии).

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Напомним, ранее британские ученые обнаружили новый вариант COVID-19, еще более опасный, чем предыдущие, и устойчивый к вакцинам.

Кроме того, в европейские страны, которые останавливают авиасообщение или запрещают въезд из стран юга Африки из-за обнаруженного варианта коронавируса с многочисленными мутациями добавились Франция, Италия, Нидерланды, Австрия и Хорватия.

Позже, в Израиле утвердили новые карантинные ограничения для предотвращения распространения нового "Омикрон"-штамма коронавируса и закрыли свои границы на две недели. Известно, что Министерство здравоохранения Израиля уже подтвердило один случай варианта Omicron COVID-19 и сообщило о семи подозрениях нового штамма.

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