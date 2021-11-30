Новый штамм коронавируса "Омикрон" зафиксировали почти в 20 странах и регионах
За сутки первые случаи заражения "Омикроном" были выявлены в четырех странах
Новый штамм коронавируса COVID-19 "Омикрон" зафиксировали почти в 20 странах и регионах. Количество новых случаев продолжает расти. Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что за сутки первые случаи заражения "Омикроном" были зафиксированы в:
- Испании,
- Австрии,
- Японии,
- на острове Реюньон, который является заморским регионом Франции.
Ранее случаи заболевания новым штаммом уже были выявлены в:
- Австралии,
- Бельгии,
- Ботсване,
- Канаде,
- Чехии,
- Дании,
- Германии,
- Китае (в Гонконге),
- Израиле,
- Италии,
- Нидерландах,
- Португалии,
- ПАР,
- Швеции,
- Великобритании (в Англии и Шотландии).
Напомним, ранее британские ученые обнаружили новый вариант COVID-19, еще более опасный, чем предыдущие, и устойчивый к вакцинам.
Кроме того, в европейские страны, которые останавливают авиасообщение или запрещают въезд из стран юга Африки из-за обнаруженного варианта коронавируса с многочисленными мутациями добавились Франция, Италия, Нидерланды, Австрия и Хорватия.
Позже, в Израиле утвердили новые карантинные ограничения для предотвращения распространения нового "Омикрон"-штамма коронавируса и закрыли свои границы на две недели. Известно, что Министерство здравоохранения Израиля уже подтвердило один случай варианта Omicron COVID-19 и сообщило о семи подозрениях нового штамма.