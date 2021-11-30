Новый штамм коронавируса "Омикрон" зафиксировали почти в 20 странах и регионах

За сутки первые случаи заражения "Омикроном" были выявлены в четырех странах

Новый штамм коронавируса COVID-19 "Омикрон" зафиксировали почти в 20 странах и регионах. Количество новых случаев продолжает расти. Об этом сообщает CNN .

Отмечается, что за сутки первые случаи заражения "Омикроном" были зафиксированы в:

Испании,

Австрии,

Японии,

на острове Реюньон, который является заморским регионом Франции.

Ранее случаи заболевания новым штаммом уже были выявлены в:

Австралии,

Бельгии,

Ботсване,

Канаде,

Чехии,

Дании,

Германии,

Китае (в Гонконге),

Израиле,

Италии,

Нидерландах,

Португалии,

ПАР,

Швеции,

Великобритании (в Англии и Шотландии).

Напомним, ранее британские ученые обнаружили новый вариант COVID-19, еще более опасный, чем предыдущие, и устойчивый к вакцинам.

Кроме того, в европейские страны, которые останавливают авиасообщение или запрещают въезд из стран юга Африки из-за обнаруженного варианта коронавируса с многочисленными мутациями добавились Франция, Италия, Нидерланды, Австрия и Хорватия.

Позже, в Израиле утвердили новые карантинные ограничения для предотвращения распространения нового "Омикрон"-штамма коронавируса и закрыли свои границы на две недели. Известно, что Министерство здравоохранения Израиля уже подтвердило один случай варианта Omicron COVID-19 и сообщило о семи подозрениях нового штамма.