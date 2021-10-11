Новый канцлер Австрии Шалленберг принял присягу

Александр Шалленберг EPA-EFE

Бывший канцлер Себастьян Курц останется лидером консервативной Австрийской народной партии

Сегодня, 11 октября, Александер Шалленберг принял присягу на должность канцлера Австрии. Об этом сообщает AFP.

"Консерватор Шалленберг принял присягу канцлера Австрии", - говорится в публикации.

Как известно, объявил в субботу, что из-за расследования, которое ведется в отношении него по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием, он принял решение оставить пост канцлера Австрии.

Он предложил президенту Александеру Ван дер Беллену назначить своего близкого соратника и главу МИД Александера Шалленберг новым главой правительства.

Сообщается, что сам Курц останется лидером консервативной Австрийской народной партии (АНП) и займет кресло депутата Национального совета (нижняя палата парламента).

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Напомним, ранее в Австрии провели обыски в офисе канцлера Себастьяна Курца, а также в штаб-квартире его Австрийской народной партии в Вене (ÖVP). Речь идет о договорах о сотрудничестве со СМИ на сумму около 1,3 млн евро.