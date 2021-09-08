Novavax объявила о начале испытания комбинированной вакцины: Как она будет действовать

Участники исследования получат комбинацию вакцин NVX-CoV2373 от коронавируса и NanoFlu от гриппа

Компания Novavax Inc объявила о начале раннего испытания своей комбинированной вакцины , которая должна защищать и от гриппа, и от коронавируса. Об этом сообщает Reuters .

Согласно сообщению, испытания будут проходить в Австралии, а участие в них примут 640 человек в возрасте от 50 до 70 лет, которые уже болели коронавирусом или вакцинировались. Участники исследования получат комбинацию вакцин NVX-CoV2373 от коронавируса и NanoFlu от гриппа.

"Комбинация этих двух вакцин может обеспечить высокий уровень защиты от коронавируса и гриппа с помощью единой схемы", - отметил менеджер по исследованиям и разработкам Novavax Грегори Гленн.

Раньше в Novavax информировали, что комбинация NVX-CoV2373/NanoFlu вызвала стойкий иммунитет как к гриппу A, так и гриппа B, а также защитила от COVID-19.

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Ранее сообщалось, что до конца 2021 года могут появиться в доступе экспериментальные таблетки от компании Pfizer для лечения COVID-19 при первых признаках. Как информировали фармацевты, особое внимание уделяется варианту в таблетках, так как он дает возможность лечиться дома.

А недавно американская фармацевтическая компания Pfizer заявила о проведении завершающего этапа стадии испытания таблеток от коронавирусной болезни. Препараты будут тестировать на пациентах с симптомами COVID-19.