Норвегия отменяет почти все коронавирусные ограничения: Что следует знать

Норвегия. Фото: Getty Images\Global Images Ukraine

Около 76% всех норвежцев получили хотя бы одну дозу вакцины, а 67% населения полностью привиты против COVID-19

Правительство Норвегии по рекомендации органов здравоохранения отменяет почти все карантинные ограничения, которые действовали в связи с эпидемией коронавирус. Об этом сообщает Reuters.

Премьер-министр Норвегии Эрна Сольберг заявила, что больше не будет требоваться социальное дистанцирование, а ночные клубы и рестораны могут вернуться к работе.

"Прошел 561 день с тех пор, как мы ввели самые жесткие меры в Норвегии... Теперь пришло время вернуться к нормальной повседневной жизни", - сказала она.

"Короче говоря, теперь мы можем жить как обычно", - добавила Солберг.

По данным института общественного здравоохранения Норвегии, около 76% всех норвежцев получили хотя бы одну дозу вакцины, а 67% населения полностью привиты.

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Напомним, ранее Норвегия и Финляндия разрешили въезд вакцинированным украинцам. С подробными условиями въезда в эти страны путешественникам следует ознакомиться на интерактивной карте МИД.