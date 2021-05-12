Норвегия официально отказалась от вакцины AstraZeneca

Отказ связан с редкими, однако серьезными побочными эффектами - образованием тромбов

Согласно сообщению, правительство Норвегии поддержало приостановлении использования вакцины, но предложит ее тем, кто хочет добровольно сделать прививку именно этим препаратом.

Как известно, использование препарата было официально прекращено через несколько дней после того, как комитет экспертов постановил, что эта вакцина должна быть исключена из стратегии Норвегии в отношении вакцин из-за редких серьезных побочных эффектов, таких как образование тромбов (известно о 5 случаях, три человека умерли).

Глава правительства отметила, что Норвегия обновит свою стратегию вакцинации, и люди в возрасте от 18 до 24 лет будут двигаться вперед в очереди. Теперь им будет предложена вакцина после вакцинации всех людей старше 45 лет. Люди в возрасте от 25 до 39 лет будут последней группой, которой предложат вакцину.

К слову, сейчас Норвегия использует только вакцины производства Moderna и Pfizer/BioNTech.

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Ранее сообщалось, что в Европейском Союзе, который собирается подать в суд на AstraZeneca, не будут продлевать контракт с фармацевтической группой на поставку вакцины против коронавируса.