"Нормандский формат" нужно сохранить до политической воли России, - Фельдгузен

Переговоры в "нормандском формате" сейчас находятся в тупике

Переговоры в "нормандском формате" необходимо продолжить, или, по крайней мере, вовсе не останавливать. Для того, чтобы сохранить эту платформу до того времени, когда наступит политическая воля России. Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, передает " Интерфакс-Украина ".

"Как на меня, эти переговоры надо продолжить или в любом случае не совсем остановить, чтобы иметь платформу, когда наступит время и когда будет политическая воля и в России", - отметила Фельдгузен.

Дипломат отметила, что не считает обнародование главой МИД России Сергеем Лавровым конфиденциальной переписки с министрами иностранных дел Германии и Франции шагом к закрытию переговоров в нормандском формате.

"Почему Лавров обнародовал переписку? Потому что он мог это сделать. Чтобы мы были возмущены, но канцлер отреагировала очень спокойно на это. Честно говоря, это не было большим сюрпризом. Это не впервые они обнародуют такие конфиденциальные бумаги", - сказала она.

Посол подчеркнула, что в любом случае переговоры в "нормандском формате" в настоящее время находятся в тупике, и в Германии очень надеялись, что будет еще какая-то встреча в нормандском формате на высшем уровне.

Фельдгузен добавила, что говорить о новых форматах урегулирования ситуации нет смысла.

"Мы всегда рады, когда наши партнеры нас поддерживают, и США это сделали. Мы и дальше так сотрудничаем с США, мы действительно в очень близком контакте с ними, они хотят помочь. Говорить о других форматах нет смысла, потому что мы имеем один формат. Мы знаем как он функционирует, и если его поддерживать - это уже хорошо", - резюмировала она.

Напомним, ранее прессекретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что дальнейшая работа "нормандского формата" при участии Украины, Франции, Германии и России - под вопросом. Встречи в формате не проводились уже год.