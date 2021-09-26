Нормальная жизнь после пандемии коронавируса вернется в течение года, - глава Pfizer

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла CNBC

Для этого могут потребоваться ежегодные прививки от COVID-19

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла прогнозирует, что нормальная жизнь после пандемии коронавируса вернется в течение года, но для этого могут потребоваться ежегодные прививки от COVID-19. Об этом сообщил CNBC.

По его словам, возвращение к нормальной жизни будет иметь определенные оговорки.

"Я не думаю, что это означает, что штаммы больше не будут появляться, и я не думаю, что это означает, что мы сможем прожить свою жизнь без прививок", - добавил глава Pfizer.

Также он отметил, что вероятно, потребуются ежегодные прививки от коронавируса.

"У нас будут вакцины, которых хватит как минимум на год, и я думаю, что наиболее вероятным сценарием будет ежегодная вакцинация, но на самом деле мы не знаем, нам нужно подождать и посмотреть данные", - заявил Бурла.

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Напомним, что ранее генеральный директор компании Moderna, которая производит вакцину против коронавируса, Стефан Бансел заявил, что пандемия COVID-19 закончится уже в следующем году.

С его слов, если посмотреть на расширение производственных мощностей (по созданию вакцин против коронавируса) последние шесть месяцев, к середине следующего года должно быть достаточно доз, чтобы все на Земле могли быть привитыми.