Нидерланды продлили действие комендантского часа до начала марта

Укринформ

На прошлой неделе власти продлили действие локдауна

Правительство Нидерландов решило продлить ранее введенный комендантский час до 2 марта из-за распространения новых мутаций коронавируса. Об этом сообщает DW.

"Комендантский час продлен (...) Это необходимо ввиду того, что новые значительно более заразные варианты коронавируса все больше распространяются в Нидерландах", - говорится в заявлении правительства от 8 февраля.

Следует отметить, что под действие комендантского часа, введенного впервые со времени Второй мировой войны, подпадают около 95% жителей Нидерландов.

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Кроме этого, на прошлой неделе власти страны продлили действие локдауна до 2 марта. В этот период не будут работать рестораны, бары, кафе и другие заведения общественного питания, а также большинство магазинов, не торгующих товарами первой необходимости. Однако с понедельника в стране открылось большинство начальных школ.

Следует заметить, что введение комендантского часа вызвало массовые протесты в Амстердаме, Роттердаме, Гааге, Эйндховене и в других городах. Иногда такие акции переросли в беспорядки, правоохранители применили водометы и спецсредства, были задержаны более 400 человек.

Напомним, нидерландская авиакомпания KLM выполнила коммерческий рейс Амстердам-Мадрид с первым использованием топлива, которое наполовину состоит из синтетического.