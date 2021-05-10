Нидерланды подают иск в ЕСПЧ против РФ за сбитый самолет MH17 над Донбассом

В правительстве Нидерландов также заявляют о максимальной поддержке индивидуальных жалоб родственников жертв рейса MH17

Кабинет министров Нидерландов подает в Европейский суд по правам человека иск против Российской Федерации по делу о катастрофе малазийского рейса MH17 , который сбили над Донбассом в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нидерландов .

"Подавая эту так называемую "жалобу государства", Кабинет передает всю имеющуюся и соответствующую информацию о сбитом рейсе MH17 в ЕСПЧ. Содержание государственной жалобы одновременно передается в ЕСПЧ в рамках вмешательства Нидерландов в процедуру подачи индивидуальных жалоб ближайшими родственниками против России", - говорится в заявлении.

В правительстве Нидерландов заявляют о максимальной поддержке индивидуальных жалоб родственников жертв рейса MH17 в Европейский суд по правам человека.

"В этой государственной жалобе Нидерланды также защищают всех 298 жертв MH17 17 разных национальностей и их ближайших родственников", - добавили в правительстве.

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Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявлял, что Международный суд ООН завершит разбирательство по делу о сбитом в 2014 году над Донбассом малайзийский самолет рейса МН17 не ранее 2023 года.