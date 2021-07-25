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Нидерланды депортируют двух российских свидетелей по делу MH17, - СМИ

Авиакатастрофа МН17 над Донбассом произошла 17 июля 2014 года

 Фото из открытых источников

Супруги сбежали из РФ в 2016 году после того, как их начали преследовать люди, которые, по их мнению, работали на ФСБ

Миграционная служба Нидерландов отказала в предоставлении статуса беженцев двум россиянам, которые являются свидетелями по делу самолета рейса MH17 Малайзийских авиалиний, сбитого военными РФ над Донетчиной 17 июля 2014 года, сообщает NL Times

Как отмечается, российском супругам, которое попросило убежища в Нидерландах в связи с владением информацией о сбитии самолета рейса MH17 Malaysia Airlines, было отказано иммиграционной службой в их просьбе.

Сейчас они нелегально находятся в Нидерландах, им грозит депортация в РФ.

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Супруги сбежали из РФ в 2016 году после того, как их начали преследовать люди, которые, по их мнению, работали на ФСБ.

Как отмечается, в день крушения самолета 17 июля 2014 года женщина приехала в офис к своему партнеру. Там она случайно услышала телефонный разговор директора компании и одного из причастных к катастрофе MH17, что находился на востоке Украины.

Из контекста разговора можно было сделать вывод: собеседники радуются, что им удалось сбить большой самолет с помощью ракетного комплекса "Бук".

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Позже женщина узнала, что фирма ее любовника работает как прикрытие для российских военных на территории Украины. Примерно тогда же у мужа из супругов возникли проблемы с фирмой, которая не платила ему деньги. Тогда мужчина заявил о том, что ему известно, пытаясь забрать деньги, одолженные ему директором компании.

Затем супруги стали предметом преследования, которое привело к их бегству из РФ в Нидерланды. Там они попросили о предоставлении убежища, сказав, что на них охотится ФСБ, но не упоминая о том, что они знали о сбитии самолета MH17.

Миграционная служба страны (IND) считает, что россияне должны были рассказать о катастрофе MH17 сразу после прибытия в Нидерланды. На этом основании им отказали в предоставлении убежища.

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Как известно, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в город Куала-Лумпур, потерпел катастрофу на временно оккупированной части Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

В марте этого года Окружной суд Гааги начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса МН17 в небе над оккупированной частью Украины. В то же время Москва продолжает отрицать свою причастность к этому военному преступлению.

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