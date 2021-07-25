Нидерланды депортируют двух российских свидетелей по делу MH17, - СМИ

Супруги сбежали из РФ в 2016 году после того, как их начали преследовать люди, которые, по их мнению, работали на ФСБ

Как отмечается, российском супругам, которое попросило убежища в Нидерландах в связи с владением информацией о сбитии самолета рейса MH17 Malaysia Airlines, было отказано иммиграционной службой в их просьбе.

Сейчас они нелегально находятся в Нидерландах, им грозит депортация в РФ.

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Супруги сбежали из РФ в 2016 году после того, как их начали преследовать люди, которые, по их мнению, работали на ФСБ.

Как отмечается, в день крушения самолета 17 июля 2014 года женщина приехала в офис к своему партнеру. Там она случайно услышала телефонный разговор директора компании и одного из причастных к катастрофе MH17, что находился на востоке Украины.

Из контекста разговора можно было сделать вывод: собеседники радуются, что им удалось сбить большой самолет с помощью ракетного комплекса "Бук".

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Позже женщина узнала, что фирма ее любовника работает как прикрытие для российских военных на территории Украины. Примерно тогда же у мужа из супругов возникли проблемы с фирмой, которая не платила ему деньги. Тогда мужчина заявил о том, что ему известно, пытаясь забрать деньги, одолженные ему директором компании.

Затем супруги стали предметом преследования, которое привело к их бегству из РФ в Нидерланды. Там они попросили о предоставлении убежища, сказав, что на них охотится ФСБ, но не упоминая о том, что они знали о сбитии самолета MH17.

Миграционная служба страны (IND) считает, что россияне должны были рассказать о катастрофе MH17 сразу после прибытия в Нидерланды. На этом основании им отказали в предоставлении убежища.

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Как известно, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в город Куала-Лумпур, потерпел катастрофу на временно оккупированной части Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

В марте этого года Окружной суд Гааги начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса МН17 в небе над оккупированной частью Украины. В то же время Москва продолжает отрицать свою причастность к этому военному преступлению.