Нидерланды больше не будут использовать вакцину AstraZeneca

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За последние недели лишь несколько человек записались на укол этим препаратом

Жителям Нидерландов больше не будут предлагать вакцинироваться от коронавируса препаратом AstraZeneca. Об этом сообщает NOS.

Министр здравоохранения Уго де Йонге в письме в Палату представителей сообщил, что вакцина почти не использовалась, и с лета не было новых поставок. Право на ее получение имели лишь люди, родившиеся в 1960 году или раньше.

По словам Де Йонге, за последние недели лишь несколько человек записались на укол AstraZeneca. Люди, которые уже сделали первую прививку AstraZeneca и записались на вторую дозу, будут вакцинированы препаратом Pfizer.

Летом Совет по здравоохранению Нидерландов уже рекомендовал людям, получившим первую прививку AstraZeneca, сделать вторую прививку Pfizer. Это также привело к прекращению закупок вакцин AstraZeneca.

Весной в Нидерландах приостанавливали использование вакцины AstraZeneca после того, как в Дании и Норвегии заявили о возможном образовании тромбов. Затем возобновили вакцинацию, но только для людей в возрасте до 60 лет.

Как сообщалось ранее, вакцина AstraZeneca в Украине может испортиться, поскольку осенью истекает срок ее годности. Эксперты отмечали, что темпы ее использования нужно увеличивать.