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Нидерланды больше не будут использовать вакцину AstraZeneca

Фото из открытых источников

За последние недели лишь несколько человек записались на укол этим препаратом

Жителям Нидерландов больше не будут предлагать вакцинироваться от коронавируса препаратом AstraZeneca. Об этом сообщает NOS.

Министр здравоохранения Уго де Йонге в письме в Палату представителей сообщил, что вакцина почти не использовалась, и с лета не было новых поставок. Право на ее получение имели лишь люди, родившиеся в 1960 году или раньше.

По словам Де Йонге, за последние недели лишь несколько человек записались на укол AstraZeneca. Люди, которые уже сделали первую прививку AstraZeneca и записались на вторую дозу, будут вакцинированы препаратом Pfizer.

Летом Совет по здравоохранению Нидерландов уже рекомендовал людям, получившим первую прививку AstraZeneca, сделать вторую прививку Pfizer. Это также привело к прекращению закупок вакцин AstraZeneca.

Весной в Нидерландах приостанавливали использование вакцины AstraZeneca после того, как в Дании и Норвегии заявили о возможном образовании тромбов. Затем возобновили вакцинацию, но только для людей в возрасте до 60 лет.

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Как сообщалось ранее, вакцина AstraZeneca в Украине может испортиться, поскольку осенью истекает срок ее годности. Эксперты отмечали, что темпы ее использования нужно увеличивать.

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