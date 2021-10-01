Netflix запустил локализованный сервис с интерфейсом на украинском языке

Поставщик фильмов и сериалов Netflix Pixabay

Украинский стал одним из более 30 языков, на которых "говорит" крупнейший стриминговый сервис в мире

Американский видеосервис Netflix запустил в Украине локализованный сервис с интерфейсом на украинском языке. Об этом говорится в сообщении компании, которое имеется в распоряжении "Бабеля".

Отмечается, что фильмы и сериалы сервиса будут доступны не только с украинскими субтитрами, но и с украинским дубляжом.

Таким образом, украинский стал одним из более 30 языков, на которых "говорит" Netflix.

"Почти через шесть лет после запуска англоязычного сервиса в Украине мы рады предложить нашим зрителям сервис полностью на украинском языке", – говорится в заявлении.

Кроме этого, крупнейший стриминговый сервис в мире предлагает поддержку пользователей на украинском языке в формате чата и голосовой связи через приложение с 15:00 до 23:00 по киевскому времени ежедневно.

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Напомним, ранее грузинская шахматистка, пятая чемпионка мира (1962-1978) Нона Гаприндашвили подала иск к американской компании Netflix из-за лжи в сериале "Ход королевы" (в оригинале The Queen's Gambit, дословно – "Ферзевый гамбит"). Гаприндашвили требует от Netflix пять миллионов долларов компенсации и изъятия эпизодов, в которых подана ложная информация о ее достижениях.