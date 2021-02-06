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Несмотря на санкции США: В водах Дании возобновилась укладка труб "Северного потока-2"

Фото из открытых источников

Завершение работ в датских водах ожидается в конце мая

В водах Дании возобновилась укладка труб российского газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на компанию Nord Stream 2 AG.

Отмечается, что судно "Фортуна" провело испытания и начало укладывать трубы. "Судно-трубоукладчик "Фортуна", которое 24 января начало работы по возобновлению строительства газопровода" Северный поток-2", успешно провело морские испытания и сегодня приступило к трубоукладке в водах Дании. Все работы проводятся согласно соответствующим разрешениям. Более подробную информацию о строительстве и наших дальнейших планах мы сообщим дополнительно", – говорится в сообщении оператора строительства.

Ожидается, что "Фортуна" завершит работы в датских водах в конце мая, после чего начнет укладывать трубы в водах Германии. Там строительство продлится до июня. Расчетная скорость укладки труб составляет 0,4 км в сутки, однако на нее могут влиять погода и технические условия.

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Напомним, недавно Министерство финансов США ввело санкции против судна "Фортуна", которое строит "Северный поток-2", и его владельца – компании KVT-RUS. Тогда Министерство иностранных дел Украины приветствовало решение США относительно новых санкций.

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