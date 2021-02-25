Несмотря на санкции, РФ остается угрозой для западного мира, - Пентагон

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Россия продолжает "проводить дестабилизирующие и злонамеренные действия" рядом с Европой

Российская Федерация продолжает нести угрозу США и их партнерам в Европе, несмотря на экономические санкции. Об этом заявил глава Европейского командования Вооруженных сил США генерал Тод Уолтерс, передает пресс-служба Пентагона.

"Россия остается постоянной угрозой существования для США и наших европейских союзников", - сказал Уолтерс.

По его словам, Россия продолжает "проводить дестабилизирующие и злонамеренные действия" рядом с Европой, что несет угрозу для всех союзников по НАТО.

В то же время он обвинил Россию и Китай в милитаризации Арктики.

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Напомним, посол США в РФ Джон Салливан предупредил об ухудшении отношений между Америкой и Россией из-за вмешательства в события в Беларуси и дела оппозиционера Алексея Навального.